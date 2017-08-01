Экс-депутат от Алтая назвал уткой данные о переходе на пост главы Кузбасса

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 15:45

Экс-депутат от Алтая назвал уткой данные о переходе на пост главы Кузбасса

Экс-депутат от Алтая назвал уткой данные о переходе на пост главы Кузбасса

«Можете написать: «Неверов об этом не думает», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России»

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов назвал «журналистской уткой» информацию о возможности своего перехода на должность главы Кемеровской области, передает ТАСС.

Комментируя эти слухи, он подчеркнул: «Вы можете написать: «Неверов об этом не думает». Политик также акцентировал внимание на том, что он намерен продолжать работу во главе генерального совета правящей партии.

Напомним, что с 2007 до 2016 года Сергей Неверов представлял Алтайский край в стенах Государственной думы. Сам он является уроженцем кузбасского Таштагола и свою политическую карьеру начинал строить в Кемеровской области.

Что касается политической ситуации в Кузбассе, то напомним, что 73-летний губернатор области Аман Тулеев весной этого года перенес операцию на позвоночнике, а затем начал проходить курс реабилитации.

На этом фоне в региональной и федеральной прессе начала активно обсуждаться информация о возможности скорой смены руководства в Кузбассе. Однако до настоящего дня эти данные не находят своего подтверждения. Главой региона остается Аман Тулеев, занимающий пост первого лица уже 20 лет — с 1997 года.

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Автор: Александр Август 1, 2017 15:45
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