Экс-депутата Михеева объявили в федеральный розыск

Сам Михеев исчез, не ознакомившись с обвинительным заключением
Экс-депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск, его обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом пишет «Коммерсант».
Как сообщается, ранее по делу Михеева было вынесено обвинительное заключение. Однако до суда оно так и не дошло, потому что экс-депутат исчез, не расписавшись в нем. Между тем дело может уйти в суд только после того, как заключение будет изучено и подписано обвиняемым.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , накануне стало известно, что следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины. По неподтвержденным данным, он уже успел получить паспорт гражданина этой страны.
Читайте также
- Вячеслав Володин призвал прекратить разговоры об отчуждении Крыма 0 16.Фев
- Московский суд признал смену власти на Украине госпереворотом 0 28.Дек
- Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну 0 30.Янв
- Кремль опроверг назначение Михаила Бабича новым послом России в Турции 0 28.Дек
- Алтайский депутат Шумихин ушел от «Справедливой России» к «Единой России» 0 02.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий