Экс-депутата Михеева объявили в федеральный розыск

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 15:45

Экс-депутата Михеева объявили в федеральный розыск

Экс-депутата Михеева объявили в федеральный розыск

Сам Михеев исчез, не ознакомившись с обвинительным заключением

Экс-депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск, его обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщается, ранее по делу Михеева было вынесено обвинительное заключение. Однако до суда оно так и не дошло, потому что экс-депутат исчез, не расписавшись в нем. Между тем дело может уйти в суд только после того, как заключение будет изучено и подписано обвиняемым.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , накануне стало известно, что  следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины. По неподтвержденным данным, он уже успел получить паспорт гражданина этой страны.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 15:45
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