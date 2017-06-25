Экс-коммунист и депутат Наздрачёв может пойти на выборы в Барнаульскую думу
Сам молодой политик информацию пока не подтверждает
Бывший коммунист и депутат АКЗС Николай Наздрачёв может вернуться в политику и пойти на выборы в Барнаульскую городскую думу в сентябре 2017 года. Об этом сообщает телеграм-канал «ПолитАлтай». ИА «Амител» уточнило правдивость этой информации у самого Наздрачёва.
«По имеющейся информации, Наздрачёв будет участвовать в выборах в Барнаульскую городскую думу. Самое интересное, что баллотироваться он будет от партии КПРФ, с которой ещё в прошлом году довольно сильно конфликтовал. Вероятнее всего, коммунист-эсер будет избираться по 17-му округу, где на праймериз «Единой России» победил Вячеслав Перерядов, президент Федерации кикбоксинга в Алтайском крае», — говорится в сообщении «ПолитАлтай».
Николай Наздрачёв в беседе с корреспондентом ИА «Амител» не подтвердил это сообщение и не опроверг. Судя по всему, однозначного решения пока нет.
При этом он сообщил, что снова является членом партии коммунистов с 28 мая 2017 года (с сохранением 12-летнего партийного стажа).
Вот как прокомментировали этот вопрос ИА «Амител» в пресс-службе партии:
«Информации о том, что недавно вступивший в партию Н. Наздрачев изъявил желание баллотироваться в депутаты какого-либо органа, в краевой штаб по выборам не поступало. Как и официального документального подтверждения о его вступлении в КПРФ».
Напомним, Николая Наздрачёва исключили из КПРФ весной 2016 года, из Алтайского комсомола, который он возглавлял около года, – в июне 2016 года. Причина — многочисленные конфликты с руководством партии – как со старым, так и с новым.
Наздрачёв был депутатом Алтайского Заксобрания шестого созыва от КПРФ. Причем одним из молодых и ярких депутатов.
На новые выборы в АКЗС, которые состоялись в сентябре 2016 года, от КПРФ он уже не пошел. Пошел от «Справедливой России», но неудачно.
Сейчас официально Николай Наздрачёв является безработным.
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