Экс-мэр Горно-Алтайска Облогин объявил голодовку

Он требует перенести рассмотрение его уголовного дела в суд другого региона

Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, находящийся под домашним арестом, объявил голодовку с требованием перенести суд в другой регион. Об этом сообщает местное оппозиционное издание «Листок» со ссылкой на известных местных политиков Владимира Петрова, Марию Дёмину и одного из родственников мэра.

«Голодовку Виктор Облогин начал 7 мая. По словам источников, он прекратил приём пищи и лекарств от диабета, только пьёт воду. Облогин требует, чтобы уголовные дела против него рассматривались судом за пределами Республики Алтай, так как убеждён, что местные суды будут судить его предвзято. Известно, что через адвоката Виктор Облогин направил президенту РФ обращение на ту же самую тему — о рассмотрении его дел за пределами Республики Алтай», — пишет издание.

Также, по информации «Листка», 4 мая 2017 года Облогин заявлял в суде ходатайство об отводе судей Горно-Алтайского городского суда. Но оно было отклонено.

Как неоднократно сообщало ИА «Амител» , экс-глава Горно-Алтайска обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а также двух эпизодах превышения должностных полномочий.

По версии следствия, Облогин похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более полутора миллионов рублей, используя служебное положение.

Также, как полагают в республиканском Следственном комитете, он организовал изъятие более 17 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов и предоставил ООО «УК Центральная» муниципальные гарантии (ущерб казне на сумму свыше 107 миллионов рублей).

Уголовное дело в отношении Облогина было возбуждено в июне прошлого года. Виктор Облогин отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом.