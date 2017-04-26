Экс-министр финансов Германии начал выступать в качестве комика

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 13:46

Экс-министр финансов Германии начал выступать в качестве комика

Экс-министр финансов Германии начал выступать в качестве комика

Выступления начнутся в июле, билеты уже практически распроданы

Экс-министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк ушел из политики и стал выступать на сцене в качестве юмориста, пишет «Российская газета».

В скором времени он вместе с известным юмористом Флорианом Шредером поедет на гастроли. Концерты начнутся в июле и пройдут во многих городах Германии.

Зрители спешат приобретать билеты. Например, в Берлине, Гамбурге, Кельне свободных мест уже почти нет. Всем, кто придет на шоу, пообещали «самое веселое предвыборное представление» этого лета. К тому же без какой-либо агитации.

Отметим, что бывший министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк был соперником Ангелы Меркель на выборах 2013 года, но проиграл. Тогда он объявил, что уходит из большой политики. 

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Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 13:46
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