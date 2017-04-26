Экс-министр финансов Германии начал выступать в качестве комика

Выступления начнутся в июле, билеты уже практически распроданы
Экс-министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк ушел из политики и стал выступать на сцене в качестве юмориста, пишет «Российская газета».
В скором времени он вместе с известным юмористом Флорианом Шредером поедет на гастроли. Концерты начнутся в июле и пройдут во многих городах Германии.
Зрители спешат приобретать билеты. Например, в Берлине, Гамбурге, Кельне свободных мест уже почти нет. Всем, кто придет на шоу, пообещали «самое веселое предвыборное представление» этого лета. К тому же без какой-либо агитации.
Отметим, что бывший министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк был соперником Ангелы Меркель на выборах 2013 года, но проиграл. Тогда он объявил, что уходит из большой политики.
Читайте также
- Вещание телеканала «Дождь» запретили на Украине 0 13.Янв
- Россия и ЮАР ввели безвизовый режим на поездки сроком до 90 дней 0 20.Янв
- Киевляне начали сбор подписей за отставку Кличко 0 07.Апр
- Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина 0 31.Дек
- Морские порты Украины с советскими названиями переименуют 0 17.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий