Экс-президенту Южной Кореи заочно вынесли смертный приговор в КНДР

Ранее сообщалось, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство Ким Чен Ына
В КНДР заочно вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе южнокорейской разведки Ли Бен Хо за якобы подготовку покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает RT со ссылкой на издание «Ренхап».
«Экс-президент Пак Кын Хе и бывший глава разведки Ли Бен Хо, так же как и сотрудники разведслужбы, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом», — говорится в совместном заявлении Министерства госбезопасности и Центральной прокуратуры Северной Кореи.
Пхеньян потребовал передать Северной Корее Пак Кын Хе и Ли Бен Хо согласно международным законам в сфере «государственного терроризма».
Ранее сообщалось, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство Ким Чен Ына.
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