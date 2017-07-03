Экс-президенту Южной Кореи заочно вынесли смертный приговор в КНДР

Ранее сообщалось, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство Ким Чен Ына

В КНДР заочно вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе южнокорейской разведки Ли Бен Хо за якобы подготовку покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает RT со ссылкой на издание «Ренхап».

«Экс-президент Пак Кын Хе и бывший глава разведки Ли Бен Хо, так же как и сотрудники разведслужбы, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом», — говорится в совместном заявлении Министерства госбезопасности и Центральной прокуратуры Северной Кореи.

Пхеньян потребовал передать Северной Корее Пак Кын Хе и Ли Бен Хо согласно международным законам в сфере «государственного терроризма».

Ранее сообщалось, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство Ким Чен Ына.