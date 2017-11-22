Эксперты: после выборов президента начнут искать замену Жириновскому, Зюганову и Миронову

После выборов президента РФ в марте 2018 года три парламентские партии может ожидать смена лидеров. Для Геннадия Зюганова (КПРФ), Сергея Миронова («Справедливая Россия») и Владимира Жириновского (ЛДПР) эта кампания, если они будут баллотироваться, станет последними большими выборами в карьере, сказали Znak.com два собеседника, близких к администрации главы государства.

Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Один из собеседников издания говорит, что если в КПРФ кандидата на замену Зюганову могут найти и в собственных рядах (в разное время из партии шли утечки о претензиях на преемничество со стороны Ивана Мельникова, Валерия Рашкина, Андрея Клычкова, Юрия Афонина, Анатолия Локотя и многих других), то в ЛДПР и СР новые лидеры могут появиться откуда-то извне.

В парламентских партиях говорить неанонимно о проблеме отказались, а к идее прихода в их руководство новых лидеров отнеслись крайне настороженно.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов говорит, что у партий возникнут разные риски при замене лидеров. Для «Справедливой России» они будут небольшими, для КПРФ — средними, а у ЛДПР — высокими.

«Поиск лидера для ЛДПР мне представляется большой проблемой, потому что это партия вождистского типа и интеграция в нее внешнего лидера — почти нерешаемая задача. КПРФ — это структура скорее клубного типа, в качестве вариантов кандидата на лидерство может быть выдвинут кто-то из традиционных политиков (например, Мельников или Борис Кашин), какой-то протестный деятель (например, Рашкин) или кто-то из условно молодых политиков (например, Афонин). Любой такой лидер будет нормально воспринят электоратом КПРФ, даже если не обладает всероссийской известностью… А вот СР мне сейчас видится организацией, балансирующей на грани политического бытия. Им надо перезагружать всю структуру, и смена лидера для них наиболее актуальна, тем более что Миронов на президентских выборах традиционно набирает в разы меньше, чем партия на думских выборах», — считает Орлов.

«Для эсеров замена Миронова тоже сработает скорее в плюс, — уверен политолог Аббас Галлямов. — Появится возможность говорить об обновлении и устремленности в будущее. Ситуация осложняется тем, что партия в глазах избирателя ни с какой идеологией не ассоциируется, поэтому своего базового избирателя у нее нет. В такой ситуации всегда есть риск растерять то немногое, что у тебя есть».

«Для ЛДПР уход Жириновского означает конец, — уверен Галлямов. — Это партия одного человека, и держится она исключительно за счет его харизмы. Найти второго такого актера либерал-демократы вряд ли смогут».

Политолог Алексей Макаркин считает, что Жириновский «далеко не уйдет» от ЛДПР, так как формальным председателем партии может стать его сын Игорь Лебедев, а он сам останется кем-то вроде почетного председателя и лицом партии, которая таким образом еще долго сможет преодолевать 5%-й барьер.

Со «Справедливой Россией» сложнее всего, считает Макаркин.

«Партии могут подыскать лидера извне, так как внутри явный дефицит личностей…Эсеры становятся все менее отличимыми от «Единой России», они теряют идентичность», — отмечает эксперт.

Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев говорит о партийном кризисе в целом, отмечая, что вся система поддерживается искусственно, и в условиях нормальной политической конкуренции нынешние парламентские оппозиционные партии не выжили бы.

Факт

Все трое возглавляют свои партии с момента их основания: Зюганов — с 1993 года, Жириновский — с 1992 года, Миронов — с 2006 года. Владимиру Жириновскому сейчас 71 год, Геннадию Зюганову — 73 года, Сергею Миронову — 64 года.