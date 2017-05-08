Электоральную поддержку Путина оценили в 66%

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 08:45

Электоральную поддержку Путина оценили в 66%

Электоральную поддержку Путина оценили в 66%

«Путинское большинство» определяют как наиболее активную и заметную часть электората

Уровень электоральной поддержки президента РФ Владимира Путина Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) оценивает в пределах 61-66%.

Об этом говорится в докладе Фонда под названием «Путинское большинство накануне большого избирательного цикла». В материале подчеркивается, что путинское большинство представляет собой широкую общественно-политическую коалицию граждан, представляющих все социальные слои общества.

«Путинское большинство» – это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой происходит консолидация широких масс избирателей. Это объясняется важной атрибутивной характеристикой «Путинского большинства» – высокой степенью политического участия, общественной и гражданской активностью», — констатируется в докладе.

Также в ФоРГО утверждают, что президент «пользуется беспрецедентной поддержкой населения» и ни один из возможных оппонирующих ему кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить ему значимой конкуренции.

В Фонде делают вывод, что Путина сегодня поддерживают 61-66% избирателей.

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Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 08:45
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