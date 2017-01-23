В этой партии Мизулина состояла около десяти лет
Член Совета Федерации Елена Мизулина вышла из партии «Справедливая Россия», сообщает ее пресс-служба.
Об этом решении сенатора Омской области стало известно в понедельник,23 января. Уточняется, что заявление о выходе было направлено в омское отделение партии в понедельник, 23 января.
Отметим, Елена Мизулина состоит в партии почти десять лет. Ранее она состояла в КПСС, «Яблоке» и СПС.
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