Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции

Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 23:45

Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон набрал пока 23,72% голосов

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон от движения «Вперед» после подсчета 90% голосов избирателей набрал 23,72%. Об этом пишет РИА Новости.

Его соперница из партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен при подсчете 90% голосов имеет 21,90%. Немного отстает кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. Он набрал 19,92% голосов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,24%.

По результатам подсчета 80% бюллетеней Макрон набирал 23,11%, а Ле Пен — 23,08%.

Выборы президента Франции прошли накануне в воскресенье, 23 апреля. 

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Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 23:45
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