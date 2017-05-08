Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу

Он отметил, что конфликт в Сирии стал «кровоточащей раной» и для Турции, и для России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным во время общения с журналистами процитировал русскую пословицу, сообщает RT.
«Мы обсудили региональные вопросы, в первую очередь кризис в Сирии. Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: «У кого что болит, тот о том и говорит», — высказался Эрдоган.
Он отметил, что конфликт в Сирии стал «кровоточащей раной» и для Турции, и для России.
Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась сегодня в Сочи.
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