Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 08:45

Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу

Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу

Он отметил, что конфликт в Сирии стал «кровоточащей раной» и для Турции, и для России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным во время общения с журналистами процитировал русскую пословицу, сообщает RT.

«Мы обсудили региональные вопросы, в первую очередь кризис в Сирии. Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: «У кого что болит, тот о том и говорит», — высказался Эрдоган.

Он отметил, что конфликт в Сирии стал «кровоточащей раной» и для Турции, и для России.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась сегодня в Сочи.

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Автор: Александр Май 8, 2017 08:45
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