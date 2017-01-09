Естественная ротация: мэрия Барнаула пережила ряд кадровых перестановок
Четыре чиновника администрации краевой столицы вышли на заслуженный отдых
Администрация Барнаула пережила с началом нового года ряд кадровых перестановок — четыре назначения связаны с выходом на пенсию известных управленцев.
Как сообщили порталу Amic.ru в мэрии, на заслуженный отдых ушли Петр Фризен, Тамара Червонная, Владимир Сбитнев и Юрий Музюкин.
Наиболее заметной фигурой в данном случае, конечно, является господин Фризен, который уступил место первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеславу Франку.
Позицию Тамары Червонной, которая возглавляла организационно-контрольный комитет, занял Юрий Еремеев.
Пост заместителя председателя комитета по жилищным вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства города вместо Владимира Сбитнева заняла Светлана Алексеева.
Кресло генерального директора ОАО «ЭКО-комплекс» досталось Виктору Карлу, а его предшественник Юрий Музюкин также вышел на пенсию.
В городской администрации смену управленцев, ушедших на пенсию, называют абсолютно естественной ротацией кадров.
Отметим, также в мэрии был произведен еще ряд перестановок, наиболее интересной из которых является назначение Антона Шеломенцева председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также назначение главами администраций Центрального, Ленинского и Индустриального районов Максима Сабыны, Александра Михалдыкина и Сергея Татьянина.
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