«Естественный процесс»: Путин прокомментировал отставки губернаторов

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 19:45

«Естественный процесс»: Путин прокомментировал отставки губернаторов

"Естественный процесс": Путин прокомментировал отставки губернаторов

Президент встретился с пятью бывшими главами регионов и поблагодарил их за работу
"Естественный процесс": Путин прокомментировал отставки губернаторов

Президент России назвал естественным процессом ротацию губернаторского корпуса, которая реализуется в настоящее время в стране.

«Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся», – сказал глава государства на встрече с пятью бывшими губернаторами, которые совсем недавно объявили о досрочном уходе со своих постов.

«Наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни. За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также президент высказал уверенность в том, что бывшие губернаторы смогут приложить свои силы и на других участках работы.

«Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», – заверил глава государства.

Напомним, за последние дни о досрочных отставках объявили главы пяти российских регионов. Среди них теперь уже бывшие руководители Бурятии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, Карелии – Вячеслав Наговицын, Виктор Басаргин, Сергей Митин, Олег Ковалев и Александр Худилайнен.

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Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 19:45
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