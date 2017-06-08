Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 07:45

Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля

Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля

Цель форума — разработать план оздоровления города

Форум развития алтайского города Рубцовска пройдет в конце июля при участии власти, бизнеса и федеральных экспертов. В четверг, 1 июня, состоялось первое заседание организационного комитета форума. Подробности сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Участие в форуме примут эксперты регионального и федерального уровней. По словам одного из основных организаторов форума, депутата Государственной думы от Алтайского края, единоросса Виктора Зобнева, главная задача — разработать методы оздоровления социально-экономической ситуации и комплексной модернизации городского хозяйства.

«Для координации этой работы и повышения ее эффективности необходимо изыскать и привлечь в город серьезные дополнительные силы и средства: материальные, организационные, человеческие. Форум развития Рубцовска» направлен на решение именно этих задач», — прокомментировал он.

Важной темой станет создание в Рубцовске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сейчас «Единая Россия» проводит сбор подписей жителей в поддержку получения городом этого статуса федерального уровня. По словам секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александра Романенко, в поддержку этого предложения уже выступило более 10 тысяч горожан.

Виктор Зобнев подчеркнул, что в Рубцовске сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

«В городе менялись управленческие команды и подходы, но к качественному изменению ситуации в городском хозяйстве это, к сожалению, не привело. Состояние дорожной инфраструктуры и коммунальных сетей постепенно ухудшалось, в итоге возникла необходимость масштабной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, полного технического перевооружения городских коммунальных служб, срочного поиска и замены ресурсоснабжающей организации в сфере теплоэнергетики. Город рисковал войти в затяжной период существования в условиях перманентной чрезвычайной ситуации. Подъем грунтовых вод и подтопление жилых домов еще более обострили проблемы», — добавил он.

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Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 07:45
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