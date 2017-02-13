Франк-Вальтер Штайнмайер стал двенадцатым президентом Германии

За его кандидатуру проголосовал 931 член Федерального собрания

Известный немецкий политик, экс-глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, 12 февраля, был избран 12-м президентом Германии, пишет РИА Новости.

За его кандидатуру отдал голос 931 член Федерального собрания – специального органа, который созывается для выборов нового главы государства. Половина из 1260 делегатов представлена депутатами Бундестага, а другая – выдвинутыми парламентами федеральных земель выборщиками.

«Лента.ру» добавляет, что Штайнмайер занимал пост главы МИД с 2005-го по 2009 год и с 2013-го по 2017-й. Он помогал наладить контакты между Грузией, Россией, Южной Осетией и Абхазией в августе 2008 года, а в феврале 2014-го выступил одним из гарантов при подписании соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между главой страны Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Штайнмайер покинул пост главы внешнеполитического ведомства ради участия в выборах президента страны.

Агентство отмечает, что немецкий президент играет представительскую роль и не имеет реальной политической власти. Он назначает министров по предложению федерального канцлера и может остановить принятие законопроекта, противоречащего Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

Штайнмайер в интервью Deutsche Welle сказал, что отдает себе отчет, что его задачей в новой должности станет «представление Германии на международной арене», а не решение «повседневных внешнеполитических конфликтов». Экс-глава МИД шутливо пообещал останавливать самого себя и не давать ежедневных комментариев по поводу внешней политики ФРГ.

Отмечается, что глава РФ Владимир Путин отправил Штайнмайеру поздравительную телеграмму, в которой пригласил избранного германского президента посетить Россию в любое удобное для него время. Кроме этого, глава государства подтвердил заинтересованность в продолжении «конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня».