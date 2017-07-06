Газета New York Post написала статью из трех слов о твитах Трампа

Автором материала является редакция издания
Американская газета New York Post выпустила материал, посвященный твитам президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «РБК».
Любопытно, что в материале всего три слова: «Остановись. Просто остановись». Материал был опубликован в пятницу, 30 июня.
Также заметка размещена на сайте New York Post. Там говорится, что автором статьи является редакция издания.
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