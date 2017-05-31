Геннадий Зюганов вновь переизбран председателем КПРФ

17-й отчетно выборный съезд партии прошел 27 мая
Члены КПРФ вновь выбрали Геннадия Зюганова на должность председателя Коммунистической партии Российской Федерации на отчетно-выборном съезде, пишет РИА «Новости».
17-й отчетно выборный съезд прошел в Москве в субботу, 27 мая. Решение пленума о выборе Зюганова было единогласным.
Кроме этого, на съезде был переизбран первый заместитель председателя первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
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