Геннадий Зюганов вновь переизбран председателем КПРФ

17-й отчетно выборный съезд партии прошел 27 мая

Члены КПРФ вновь выбрали Геннадия Зюганова на должность председателя Коммунистической партии Российской Федерации на отчетно-выборном съезде, пишет РИА «Новости».

17-й отчетно выборный съезд прошел в Москве в субботу, 27 мая. Решение пленума о выборе Зюганова было единогласным.

Кроме этого, на съезде был переизбран первый заместитель председателя первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.