Глава администрации района в Алтайском крае отделался штрафом за взятку
Посредником в преступной схеме оказался местный депутат Дмитрий Горбов
Глава администрации Волчихинского района Алтайского края Евгений Агафонов признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, также суд вынес приговор в отношении депутата районного совета Дмитрия Горбова, который выступил посредником в передаче денег.
В настоящее время установлено, что 15 июня прошлого года народный избранник Горбов, выступая посредником в преступной схеме, по поручению Евгения Агафонова получил от бизнесмена 500 тысяч рублей.
Данное незаконное вознаграждение передавалось за заключение мирового соглашения по ранее поданному районной администрацией иску о возмещении материального ущерба, причиненного вырубкой лесных насаждений.
В этот же день посредником главе района была передана часть суммы в размере 300 тысяч. Злоумышленники были задержаны на месте преступления.
Суд назначил обоим обвиняемым штрафы. Агафонову, согласно вердикту, придется выплатить 3,5 миллиона рублей, Горбову – 1,5 миллиона.
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