Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман

Подобные детские учреждения изолированы в культурном и языковом плане, добавил он
Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц выступил за закрытие детсадов для детей из мусульманских семей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Агентство пишет, что именно так ответил Курц на вопрос ведущего дискуссионного клуба, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детские сады. «Разумеется. Они не нужны», — заявил глава МИД Австрии, подчеркнув, что подобных детсадов не должно существовать.
Также Курц подчеркнул, что подобные детские учреждения изолированы не только в культурном, но и в языковом плане.
Агентство добавляет, что сейчас Европа переживает серьезнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, который в первую очередь вызван рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
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