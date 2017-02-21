Глава Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Первый вице-президент должен брать на себя полномочия главы Азербайджана, если тот не способен их исполнять

Азербайджанский президент Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на пост первого вице-президента республики. Соответствующее распоряжение было подписано во вторник, 21 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент должен брать на себя полномочия главы государства, если тот не может исполнять свои обязанности, отмечает РИА Новости.

Агентство напоминает, что в сентябре минувшего года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Всего в нее внесли 29 поправок. Изменения предусматривают внедрение в республике института первого вице-президента и вице-президента. Также был увеличен срок президентства с пяти до семи лет, а для кандидатов в главы государства отменили возрастные ограничения.

Подчеркивается, что до назначения Алиевой пост первого вице-президента был вакантным.