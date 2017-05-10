Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул должность

Данный шаг он объяснил переходом на другую работу
Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул свой пост, сообщает местная газета «Моя земля».
Отставка руководителя муниципального образования состоялась еще 28 апреля в рамках сессии районного совета депутатов. Свое решение он объяснил переходом на другую работу, однако какую именно — не уточняется.
Обязанности главы администрации района исполняет Алена Кочкина.
Отметим и то, что в самом Бийске активный ход получила информация о вероятной отставке действующего сити-менеджера Николая Нонко. Есть данные, что он уже написал заявление о сложении полномочий.
Читайте также
- Ангела Меркель и Дональд Трамп встретятся 14 марта 0 04.Мар
- Если Навальный возглавит Россию, она закончится – писатель Николай Стариков 0 28.Фев
- Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке 0 06.Фев
- Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района 0 01.Фев
- Советник Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе 0 18.Апр
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
ДаЧитать статью
-
Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
-
Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
-
Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий