Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул должность

Данный шаг он объяснил переходом на другую работу

Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул свой пост, сообщает местная газета «Моя земля».

Отставка руководителя муниципального образования состоялась еще 28 апреля в рамках сессии районного совета депутатов. Свое решение он объяснил переходом на другую работу, однако какую именно — не уточняется.

Обязанности главы администрации района исполняет Алена Кочкина.

Отметим и то, что в самом Бийске активный ход получила информация о вероятной отставке действующего сити-менеджера Николая Нонко. Есть данные, что он уже написал заявление о сложении полномочий.