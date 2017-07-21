Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 19:46

Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия

Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия

Новое государство, по его словам, станет преемницей Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании нового государства — Малороссия, которое станет преемницей Украины.

«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — цитирует главу ДНР «Интерфакс».

Столицей Малороссии он назвал город Донецк. Что касается Киева, то ему отводится роль историко-культурного центра. Государственным флагом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого.

Захарченко также подчеркнул, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики исходят из того, что именно ЛНР и ДНР «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

Также глава ДНР отметил, что во избежание хаоса он предлагает ввести чрезвычайное положение на три года.

«Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход», — добавил Захарченко.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 19:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии