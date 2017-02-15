Глава Карелии досрочно снимает с себя полномочия

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 18:46

Глава Карелии досрочно снимает с себя полномочия

Глава Карелии досрочно снимает с себя полномочия

Александр Худилайнен стал за последние дни пятым кряду региональным руководителем, заявившим о преждевременном уходе с поста

Заявление о досрочном сложении с себя полномочий сделал глава Карелии Александр Худилайнен, став уже пятым за последние дни региональным руководителем, объявившим об отставке.

«Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. И нужно дать кандидату президента показать себя в Республике Карелия», – цитирует «Интерфакс» Худилайнена.

Глава региона при этом уточнил, что уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

Также Александр Худилайнен подчеркнул, что готов продолжить работу на любом месте, которое доверит ему президент.

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Отметим, что в должность главы республики чиновник вступил в мае 2013 года. Год назад он первым из глав региона РФ получил выговор от Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Отметим, что за последние дни о досрочных отставках уже объявили главы четырех регионов. Среди них теперь уже бывшие руководители Бурятии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей Вячеслав Наговицын, Виктор Басаргин, Сергей Митин и Олег Ковалев.

 

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 18:46
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