Глава Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике

Подробности о здоровье губернатора обещают сообщить позже

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, находящийся в отпуске, перенес операцию на позвоночнике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-аппарат администрации Кузбасса.

«Была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно о том, что Тулеев продлил взятый ранее отпуск. В СМИ начали активно обсуждать состояние здоровья главы региона.

Также появились данные, что из отпуска губернатор может не вернуться и уйдет в досрочную отставку.

1 июля, к слову, будет ровно 20 лет как он стоит во главе Кузбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что не знает, подавал ли Аман Гумирович заявление об отставке.

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