Глава МИД Австралии отреагировала на угрозы КНДР применить ядерное оружие

В Австралии грозные заявление северокорейских властей вызвали усмешку, передают СМИ

Австралийское министерство иностранных дел дало ответ на угрозу ядерного удара со стороны КНДР. Глава МИД Джули Бишоп с иронией посоветовала северокорейским властям тратить деньги на благосостояние жителей страны, а не на оружие массового поражения, пишет «Российская газета».

Ранее канал АBC опубликовал заявление представителя МИД КНДР, в котором он пригрозил Австралии ядерным ударом, если власти страны будут «слепо копировать политику США» в отношении Пхеньяна. Так дипломатия Северной Кореи отреагировала на высказывание Бишоп о том, что ядерная программа Пхеньяна является «серьезной угрозой» для Австралии.

Газета отмечает, что грозные заявления властей КНДР вызвали в Австралии успешку. Бишоп колко назвала граждан Северной Кореи многострадальными и посоветовала правительству страны больше заботиться о своем народе, а не об оружии массового поражения.

При этом глава МИД Австралии подчеркнула, что КНДР должна отказаться от незаконного ядерного оружия и программы разработки баллистических ракет.

ТАСС добавляет, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл после прошедших в субботу, 22 апреля, переговоров с находящимся в Сиднее вице-президентом Штатов Майклом Пенсом призвал Китай воспользоваться своим «гигантским влиянием» на Пхеньян для того, чтобы заставить его отказать развивать ракетную и ядерные программы.