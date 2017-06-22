Глава МИД Украины заявил, что НАТО есть чему поучиться у Киева

Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 11:45

Глава МИД Украины заявил, что НАТО есть чему поучиться у Киева

Глава МИД Украины заявил, что НАТО есть чему поучиться у Киева

По словам Климкина, речь идет о тактике, выносливости и боеготовности

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что НАТО есть чему поучиться у Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что Североатлантическому альянсу необходимо готовиться к новым вызовам, что легче делать с Украиной. 

Климкин уточнил, что Украина может научить НАТО «тактике, выносливости и боеготовности». «Без них современное вооружение не поможет», — добавил он.

Глава МИД отметил, что страна вступит в Евросоюз тогда, когда ЕС сам будет к этому готов. При этом он выразил мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

По словам Климкина, восприятие Украины в Евросоюзе через три года после Майдана «резко изменилось в положительном направлении», и теперь у Киева есть поддержка. «Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем», — цитирует его агентство.

Напомним, ранее Рада приняла закон о закреплении членства страны в НАТО в качестве приоритетного направления внешней политики. При этом для вступления в альянс Киеву нужно соответствовать ряду критериев, для выполнения которых нужно много времени, заявлял бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен. При этом НАТО не принимает страны с территориальными спорами, а Украина как раз претендует на Крым, ставший российским после референдума в марте 2014 года.

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Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 11:45
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