Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, появилась неопределенность из-за смены руководства США

Глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что смена президента в США положит конец миропорядку XX века. Такое высказывание приводит РИА «Новости» из его статьи, опубликованной в Bild am Sonntag.

«С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом», — написал глава МИДа.

Также в своей статье он пишет, что сейчас неизвестно, как будет выглядеть «мир завтрашнего дня». Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что мир сейчас находится в неопределенности.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января.