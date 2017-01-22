Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 16:45

Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века

Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, появилась неопределенность из-за смены руководства США

Глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что смена президента в США положит конец миропорядку XX века. Такое высказывание приводит РИА «Новости» из его статьи,  опубликованной в Bild am Sonntag.

«С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом», — написал глава МИДа.

Также в своей статье он пишет, что сейчас неизвестно, как будет выглядеть «мир завтрашнего дня». Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что мир сейчас находится в неопределенности.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января.

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Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 16:45
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