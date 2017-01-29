Глава минфина Германии признал ошибкой массовый прием беженцев в 2015 году />

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По словам Вольфганга Шойбле, тогда ситуация вышла из под контроля

Немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле признал, что федеральное правительство допустило ошибку в ситуации наплыва мигрантов в 2015 году. В частности, оно не могло полностью контролировать этот процесс, пишет ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Глава минфина отметил, что власти пытались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Шойбле подчеркнул, что политики тоже люди, которые могут совершать ошибки, добавив, что на них «можно по крайней мере учиться».

Министр рассказал, что многие мигранты стремятся попасть в ФРГ потому, что там хорошо развита система соцподдержки, по сравнению с иными странами Евросоюза. «У нас более высокие стандарты в области социального обеспечения, чем в большинстве европейских стран», — цитирует его слова агентство.

Подчеркивается, что два года назад ФРГ приняла порядка 900 тысяч беженцев. Германский канцлер Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что нельзя допустить повтора такой ситуации.