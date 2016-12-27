Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 23:46

Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Тель-Авив боится, что Париж и Вашингтон предпримут действия по разрешению палестино-израильского конфликта до ухода Обамы

Глава израильского Министерства обороны Авигдор Либерман призвал евреев переезжать из Франции в Израиль. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Haaretz.

Либерман заявил, что Франция не является их страной и землей. «Оставьте Францию, приезжайте в Израиль <…> Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль», – цитирует издание призыв министра. Отмечается, что к данному заявлению его подтолкнули планы властей Пятой республики урегулировать палестино-израильский конфликт.

Тель-Авив боится, что Париж с Вашингтоном до ухода действующего американского президента Барака Обамы попытаются предпринять какие-либо действия по разрешению спорной ситуации, и их планы утвердит Совбез ООН еще до 20 января, когда к власти в Соединенных Штатах придет новый лидер – республиканец Дональд Трамп.

В рамках французской мирной инициативы по разрешению арабо-израильского конфликта 15 января в Париже соберутся министры иностранных дел 70 государств. Израиль данный формат не поддерживает и выступает за прямые двусторонние переговоры с палестинской стороной.

Либерман назвал готовящуюся ближневосточную мирную конференцию в Париже «трибуналом против Израиля», который повредит стране и ее доброму имени, добавляет РИА Новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Документ поддержали все члены Совета Безопасности, кроме Америки, которая воздержалась. При этом пять лет назад на рассмотрении аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето. Тель-Авив выполнять решение СБ ООН отказался.

Издание напоминает, что западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. По мнению ООН, существование еврейских поселений на этой земле незаконно и противоречит международному законодательству.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 23:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии