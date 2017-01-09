Глава Пентагона назвал «нулевым» вклад России в борьбу с ИГИЛ

По мнению Эштона Картера, присутствие РФ в Сирии только усиливает гражданскую войну
Руководитель Пентагона Эштон Картер назвал нулевым вклад России в борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».
Как передает РИА Новости, об этом Картер заявил в интервью телеканалу NBC. «Нет, они не сделали ничего против, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого», – сказал глава военного ведомства США.
Также Эштон Картер уверен, что действия России в Сирии только усиливают гражданскую войну в арабской республике.
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