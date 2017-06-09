Глава Пентагона не исключил возможность конфронтации США и Китая
Мэтитс добавил, что США намерены продолжить осуществлять полеты и патрулирование акватории Южно-Китайского моря
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Америка продолжит сохранять военное присутствие в Азии с целью поддержания стабильности в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Пентагона на открытии международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) «Шангри-Ла диалог».
Глава Пентагона добавил, что Штаты не только сохранят военного присутствие, но и продолжат предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР. Он указал, что Америка придает приоритетное значение региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Кореей, Индонезией и Австралией.
Кроме этого, отметил Мэттис, США собираются продолжит осуществлять полеты и патрулировать акватории Южно-Китайского моря. Он заявил, что Штаты выступают за свободу навигации и полетов в регионе.
По словам главы Пентагона, США не могут согласиться с милитаризацией Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море, отметив, что КНР приняла «односторонние, принудительные шаги по изменению статус-кво». США «выступают против размещения вооружения на островах», — добавил он.
При этом Мэттис отметил, что у Вашингтона «много общих интересов с Пекином, в том числе борьба с терроризмом, ситуация на Корейском полуострове».
В заключение он отметил, что Штаты не отказывались от политики «одного Китая», позиция остается неизменной. Вместе с этим в США «рассчитывают на мирное разрешение ситуации между Пекином и Тайбэем».
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