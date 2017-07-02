Глава подмосковной Балашихи ушел в отставку на фоне скандала со свалкой

27 июня чиновник написал заявление о сложении полномочий
Глава подмосковной Балашихи Евгений Жирков ушел в досрочную отставку — сложение полномочий произошло в то время, как в городе развивается скандал, связанный с существованием огромной свалки.
По данным «Интерфакса», временно исполнять обязанности главы города будет первый зам Евгения Жиркова — Лилия Татевосян.
Напомним, что Балашиха очень активно упоминалась в СМИ на фоне непростой ситуации, связанной с существованием огромного мусорного полигона «Кучино». На эту громадную свалку президенту Владимиру Путину во время «прямой линии» пожаловались местные жители.
Затем свалку посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который распорядился закрыть полигон как можно скорее. В итоге «Кучино» было закрыто 23 июня.
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