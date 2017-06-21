Глава района в Красноярске уволился из-за низкой зарплаты

По словам Храмцова, размер зарплаты не совпадает с долей ответственности
Глава Мотыгинского района, экс-руководитель главного управления образования Красноярска Алексей Храмцов уволился с должности из-за низкой зарплаты. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
Как сообщает Храмцов, размер зарплаты не соответствует доли ответственности.
«Да, я уже не глава Мотыгинского района! Причины… Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях… От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня, наверное, возможно, но….» — пишет теперь уже бывший глава Мотыгинского района.
Эту должность Храмцов занимал с осени 2015 года.
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