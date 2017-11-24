Глава самопровозглашенной ЛНР бежал в Россию

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 17:45

Глава самопровозглашенной ЛНР бежал в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий бежал в Россию, написал на своей странице в Facebook глава департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко.

Глава самопровозглашенной ЛНР бежал в Россию

Участники боевых действий в ЛНР и ДНР. Фото: Михаил Хаустов.

«Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь «Плотва» Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга», — заявил Шевченко.

По данным «УСН-1492news», глава ЛНР находится в Донецке Ростовской области, его семья — в Воронеже.

Накануне в Луганске неизвестные вооруженные люди блокировали административные здания, сообщал ГТРК ЛНР в YouTube. Вместе с этим в городе отключили телевидение, а работников и студентов распустили по домам. За день до их появления Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета. РБК со ссылкой на источник в Кремле писал, что Москва в конфликте заняла сторону Корнета.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о поддержке «определенных сил» в ЛНР, пишет Газета.Ru.

«Новая газета» со ссылкой на источники сообщала, что в Луганск из Донецка прибыла колонна из нескольких десятков грузовиков «Урал» с военными из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Президент Украины Петр Порошенко вечером во вторник провел экстренное заседание совета национальной безопасности, сообщает «Украинская правда». По информации издания, Порошенко заявил о готовности украинских вооруженных сил «к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения», пишет znak.com.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 17:45
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