Глава Следственного комитета Бастрыкин попал в санкционный список США

Не исключено, что новая администрация Белого дома пересмотрит данное решение

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин оказался в санкционном списке США вместе с еще четырьмя россиянами.

Как передает ТАСС, на Бастрыкина, а также следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина распространяются санкции в рамках так называемого «закона имени Магнитского».

Попадание главы СКР в данный список уже прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, отметив, что это осложняет взаимодействие российских силовиков с коллегами из других стран.

Впрочем, господин Озеров полагает, что далеко идущих последствий данное решение не будет иметь.

Также представитель Совфеда склонен считать, что расширение санкций в отношении россиян говорит о том, что нынешняя администрация президента США стремится «забрать с собой на уходящий поезд» как можно больше людей, чтобы максимально осложнить работу новой команде Белого дома.

В этой связи Виктор Озеров не исключает, что Дональд Трамп после инаугурации «не будет смотреть на эти решения».