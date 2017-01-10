Глава Следственного комитета Бастрыкин попал в санкционный список США
Не исключено, что новая администрация Белого дома пересмотрит данное решение
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин оказался в санкционном списке США вместе с еще четырьмя россиянами.
Как передает ТАСС, на Бастрыкина, а также следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина распространяются санкции в рамках так называемого «закона имени Магнитского».
Попадание главы СКР в данный список уже прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, отметив, что это осложняет взаимодействие российских силовиков с коллегами из других стран.
Впрочем, господин Озеров полагает, что далеко идущих последствий данное решение не будет иметь.
Также представитель Совфеда склонен считать, что расширение санкций в отношении россиян говорит о том, что нынешняя администрация президента США стремится «забрать с собой на уходящий поезд» как можно больше людей, чтобы максимально осложнить работу новой команде Белого дома.
В этой связи Виктор Озеров не исключает, что Дональд Трамп после инаугурации «не будет смотреть на эти решения».
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