Главе администрации Бийска Николаю Нонко пророчат отставку

Александр
Автор: Александр Май 7, 2017 11:45

Главе администрации Бийска Николаю Нонко пророчат отставку

Главе администрации Бийска Николаю Нонко пророчат отставку

Официального подтверждения пока нет

Сразу несколько источников ИА «Амител» на условиях анонимности сказали, что Николай Нонко «вроде» уходит в отставку в ближайшее время. Однако подтвердить эту информацию более-менее официально пока не удается.

Этот пост Нонко занимает с 2011 года.

Некоторые связывают его возможный уход с отменой двуглавости в Бийске, при которой сегодня в городе есть глава администрации Бийска (Николай Нонко, назначенный по контракту) и глава Бийска (Лидия Громогласова, избранная из числа депутатов гордумы).

23 мая в администрации города состоятся публичные слушания по внесению в Устав города изменений. Введение должности главы города — главное из них. Глава города будет избираться на пять лет по конкурсу. Изменения в Устав вступят в силу после выборов в сентябре 2017 года, тогда же закончатся полномочия главы администрации.

К слову, от двуглавости отказываются сейчас многие муниципалитеты региона. Правда, не столько по своему желанию, сколько по краевому закону. Подробнее об этом читайте в материале «Урок усвоили: выборы-2017 откроют в Алтайском крае новую политическую эпоху».

Так что логично связывать, опять же повторимся, возможную отставку Нонко не c изменениями Устава, а с другими причинами.

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Автор: Александр Май 7, 2017 11:45
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