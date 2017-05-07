Главе администрации Бийска Николаю Нонко пророчат отставку
Официального подтверждения пока нет
Сразу несколько источников ИА «Амител» на условиях анонимности сказали, что Николай Нонко «вроде» уходит в отставку в ближайшее время. Однако подтвердить эту информацию более-менее официально пока не удается.
Этот пост Нонко занимает с 2011 года.
Некоторые связывают его возможный уход с отменой двуглавости в Бийске, при которой сегодня в городе есть глава администрации Бийска (Николай Нонко, назначенный по контракту) и глава Бийска (Лидия Громогласова, избранная из числа депутатов гордумы).
23 мая в администрации города состоятся публичные слушания по внесению в Устав города изменений. Введение должности главы города — главное из них. Глава города будет избираться на пять лет по конкурсу. Изменения в Устав вступят в силу после выборов в сентябре 2017 года, тогда же закончатся полномочия главы администрации.
К слову, от двуглавости отказываются сейчас многие муниципалитеты региона. Правда, не столько по своему желанию, сколько по краевому закону. Подробнее об этом читайте в материале «Урок усвоили: выборы-2017 откроют в Алтайском крае новую политическую эпоху».
Так что логично связывать, опять же повторимся, возможную отставку Нонко не c изменениями Устава, а с другими причинами.
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