Главный военный прокурор РФ Фридинский подал в отставку — СМИ
Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Совфеда
Заместитель генпрокурора РФ — главный военный прокурор России Сергей Фридинский — подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
По словам собеседника агентства, данный вопрос рассмотрят на заседании Совета Федерации в среду, 26 апреля.
Агентство подчеркивает, что назначение и освобождение от должности генпрокурора и его замов, в том числе главного военного прокурора, находится в ведение Совфеда.
«Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении Фридинского отмечает, что в понедельник главный военный прокурор выйдет на работу. Собеседник агентства подчеркнул, что Фридинский будет исполнять свои обязанности до решения Совета Федерации.
Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году закончил обучение на военно-юридическом факультете Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 год являлся заместителем генпрокурора, а в 2006 году был назначен на должность главного военного прокурора.
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