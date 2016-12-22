Главным чиновником по алтайскому культурному наследию стал Александр Урбах

В новую должность чиновник вступит 27 декабря



Руководитель Государственной инспекции Алтайского края Александр Урбах меняет место работы и переходит во главу управления госохраны объектов культурного наследия.

Как сообщили в пресс-аппарате региональной администрации, в новую должность Урбах вступит 27 декабря.

«Александр Урбах освобожден от ранее замещаемой должности руководителя Государственной инспекции Алтайского края», – добавляют в администрации.

Александр Андреевич Урбах родился 3 ноября 1957 года в селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края. В 1984 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «правоведение», а в 2000 году – Алтайскую академию экономики и права по специальности «государственное и муниципальное управление». Карьера Урбаха стартовала в 1976 году в качестве разнорабочего в колхозе «Новый путь». После службы в армии он еще несколько лет проработал в колхозе, а затем в районном комсомоле и райисполкоме. С ноября 1997 года по август 2005 года был замом главы администрации Мамонтовского района по оперативным вопросам и первым заместителем руководителя района. Затем возглавил администрацию района, а после перешел на пост главы Госинспекции.