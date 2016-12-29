Главой администрации Новоалтайска назначен Сергей Еремеев

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 03:45

Главой администрации Новоалтайска назначен Сергей Еремеев

Главой администрации Новоалтайска назначен Сергей Еремеев

Экс-депутат и экс-директор «Алтайвагона» был главным кандидатом на этот пост

Сергей Еремеев был назначен главой администрации Новоалтайска. Решение приняли депутаты городского Собрания на заседании 28 декабря. Контракт с главой администрации будет заключен на два года. Об этом сообщает администрация региона.

Депутаты выбирали из трех кандидатов: депутат Алтайского Заксобрания шестого созыва, экс-гендиректор «Алтайвагона» Сергей Еремеев, руководитель аппарата Новоалтайского городского Собрания депутатов Александр Курылев и депутат Новоалтайского горсобрания (избран от КПРФ) Александр Пасагин.

Выбрали, как и ожидалось, 60-летнего Еремеева.

Примечательно, что итоговое заседание должно было состояться еще 20 декабря, однако к этой дате не успели проверить документы.

Прежний глава администрации Новоалтайска Борис Парадовский ушел в отставку по собственному желанию в августе 2016 года.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 03:45
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