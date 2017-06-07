Главой избирательной комиссии Барнаула стал Виталий Замаруев

Избирком возглавил опытный функционер

Виталий Замаруев избран председателем избирательной комиссии Барнаула на заседании в среду, 31 мая. Об этом ИА «Амител» сообщили в аппарате комиссии.

Виталий Замаруев пришел в комиссию, что называется, с большим опытом работы в комиссиях разного уровня.

До недавнего времени он работал начальником отдела избирательной комиссии Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий.

Место заместителя председателя занял Максим Егер (заместитель директора ОАО «Россельхозбанк» Алтайского отделения банка, вошел в состав комиссии по предложению партии «Единая Россия»).

Секретарем, как и в прошлом созыве, стала Ксения Долгих.

Всего в составе избиркома 12 членов c правом решающего голоса. Комиссия имеет полномочия сроком на пять лет.

Председатель прошлого состава комиссии Галина Комарова, к радости многих оппозиционных депутатов и экспертов, в новый состав не вошла.