Главу Кузбасса Амана Тулеева перевели на реабилитацию в Москву

Данное решение было принято по инициативе главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова инициировала перевод губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, проходящего реабилитацию после операции, из региональной столицы в Москву, передает ТАСС.

В администрации Кузбасса сообщили, что решение было принято по личной инициативе Скворцовой после очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения.

«Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике», — подчеркнули в пресс-аппарате областных властей.

Также отмечается, что реабилитация губернатора также проходит под личным контролем главы Минздрава.

Говоря о состоянии здоровья Тулеева, в администрации региона заявили, что глава Кузбасса чувствует себя хорошо.

Напомним, что Аман Тулеев недавно перенес в Германии операцию на позвоночнике. Затем он прибыл в Кемерово для прохождения курса реабилитации. В данный момент глава региона находится в отпуске. На минувших выходных, 1 июля, исполнилось ровно 20 лет, как он руководит Кузбассом.

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