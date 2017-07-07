Главу Кузбасса Амана Тулеева перевели на реабилитацию в Москву

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 19:45

Главу Кузбасса Амана Тулеева перевели на реабилитацию в Москву

Главу Кузбасса Амана Тулеева перевели на реабилитацию в Москву

Данное решение было принято по инициативе главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова инициировала перевод губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, проходящего реабилитацию после операции, из региональной столицы в Москву, передает ТАСС.

В администрации Кузбасса сообщили, что решение было принято по личной инициативе Скворцовой после очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения.

«Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике», — подчеркнули в пресс-аппарате областных властей.

Также отмечается, что реабилитация губернатора также проходит под личным контролем главы Минздрава.

Говоря о состоянии здоровья Тулеева, в администрации региона заявили, что глава Кузбасса чувствует себя хорошо.

Напомним, что Аман Тулеев недавно перенес в Германии операцию на позвоночнике. Затем он прибыл в Кемерово для прохождения курса реабилитации. В данный момент глава региона находится в отпуске. На минувших выходных, 1 июля, исполнилось ровно 20 лет, как он руководит Кузбассом.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии