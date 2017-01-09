Главы администраций сменились в трех районах Барнаула

Также был выбран новый председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи

Первый рабочий день 2017 года начался в столице Алтайского края с кадровых перестановок. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской администрации.

Так, были назначены новые главы трех районных администраций: Максим Сабына (ранее являлся главой администрации Ленинского района) стал главой администрации Центрального района, Сергей Татьянин занял пост главы администрации Индустриального района (ранее был первым замглавы администрации этого района), а Александр Михалдыкин стал главой администрации Ленинского района (ранее — первый замглавы администрации данного района по ЖКХ).

Кроме этого, был назначен новый председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Им стал Антон Шеломенцев, экс-зампредседателя комитета.

Остальные кадровые перестановки выглядят так:

Виктор Карл назначен на должность гендиректора ОАО «ЭКО-комплекс» (ранее – первый заместитель гендиректора компании).

Светлана Алексеева назначена на должность заместителя председателя комитета по жилищным вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства города. Ранее замещала должность начальника отдела по работе с обращениями граждан по жилищным вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства города.

Евгения Перфильева стала заместителем председателя комитета по делам молодежи администрации города (ранее была помощником замглавы администрации города по социальной политике).

Юрий Еремеев назначен на должность председателя организационно-контрольного комитета администрации города (ранее – глава администрации Центрального района).

Сергей Рябчун (экс-глава Научногородокской сельской администрации) стал первым заместителем главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Юрий Асеев назначен на должность первого заместителя главы администрации Индустриального района. Ранее замещал должность главы Власихинской сельской администрации.

Сергей Демин стал замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям (ранее – гендиректор ОАО «Барнаулкапстрой»).

Вячеслав Франк занял пост первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата. Ранее являлся замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.