«Голосовали» уже умершие люди: советник Трампа о фальсификациях на выборах

По его словам, США должны быть «в ужасе» от нарушений
Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер рассказал о доказательствах различных фальсификаций, которые имели место на выборах главы Белого дома в прошлом году.
«Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате», – цитирует «Коммерсант» слова Миллера, ссылаясь на ABC news.
В частности, советник Трампа упомянул о фактах «голосования» уже умерших людей, а также голосования жителей, не имеющих американского гражданства.
«Есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах», – подчеркнул советник президента.
По его словам, США должны быть «в ужасе» от подобных фактов.
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