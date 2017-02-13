«Голосовали» уже умершие люди: советник Трампа о фальсификациях на выборах

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 11:45

«Голосовали» уже умершие люди: советник Трампа о фальсификациях на выборах

"Голосовали" уже умершие люди: советник Трампа о фальсификациях на выборах

По его словам, США должны быть «в ужасе» от нарушений

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер рассказал о доказательствах различных фальсификаций, которые имели место на выборах главы Белого дома в прошлом году.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате», – цитирует «Коммерсант» слова Миллера, ссылаясь на ABC news.

В частности, советник Трампа упомянул о фактах «голосования» уже умерших людей, а также голосования жителей, не имеющих американского гражданства.

«Есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах», – подчеркнул советник президента.

По его словам, США должны быть «в ужасе» от подобных фактов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии