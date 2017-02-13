«Голосовали» уже умершие люди: советник Трампа о фальсификациях на выборах

По его словам, США должны быть «в ужасе» от нарушений

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер рассказал о доказательствах различных фальсификаций, которые имели место на выборах главы Белого дома в прошлом году.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате», – цитирует «Коммерсант» слова Миллера, ссылаясь на ABC news.

В частности, советник Трампа упомянул о фактах «голосования» уже умерших людей, а также голосования жителей, не имеющих американского гражданства.

«Есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах», – подчеркнул советник президента.

По его словам, США должны быть «в ужасе» от подобных фактов.