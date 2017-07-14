Горбачев прокомментировал встречу Путина и Трампа

Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 05:46

Горбачев прокомментировал встречу Путина и Трампа

Горбачев прокомментировал встречу Путина и Трампа

Экс-президент СССР назвал рукопожатие президентов России и США позитивным сигналом

Бывший глава Советского Союза Михаил Горбачев сравнил встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в Гамбурге на саммите G20, со своей встречей с экс-президентом Америки Рональдом Рейганом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Globalist.

Горбачев вспомнил, что через несколько дней после начала диалога о разоружении ему доложили, что военные корабли США вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам СССР. «Меня спросили: «Что делать?». Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога», — цитирует его агентство.

Также экс-президент СССР счет позитивным сигналом пожатие рук между главами двух государств, подчеркнув, что упускать данную возможность нельзя. «Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми», — отметил он.

При этом Горбачев подчеркнул, что пока трудно говорить о серьезных сдвигах, однако «важно, что первый шаг сделан».

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Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 05:46
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