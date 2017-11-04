«Гордон за баб»: известная журналистка решила баллотироваться в президенты России

mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 23:45

«Гордон за баб»: известная журналистка решила баллотироваться в президенты России

Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента России в 2018 году, сообщает life.ru.

"Гордон за баб": известная журналистка решила баллотироваться в президенты России

Екатерина Гордон. Фото: gordonzabab.ru/.

Это уже вторая женщина, публично заявившая об участии в выборах 2018 года. 18 октября об аналогичных планах официально объявила Ксения Собчак.

Главной идеей своей предвыборной борьбы Гордон обозначила защиту прав женщин и детей. Основные положения своей программы журналистка изложила на специально созданном сайте «Гордон за баб».

Екатерине Гордон 37 лет, она мать двоих детей и соучредитель юридической компании.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности, — заявляет Гордон. — Мы — страна матерей-одиночек, на которых всем плевать».

Справка

Екатерина Гордон (Катя Гордон, родилась 19 октября 1980 года в Москве) — журналист, автор-исполнитель, правозащитник. Урождённая Прокофьева, затем носила фамилию отчима Подлипчук. В 2000 году Екатерина вышла замуж за Александра Гордона и взяла его фамилию. Через 6 лет супруги развелись.

С 2012 года Катя Гордон является активным правозащитником и владелицей собственной юридической компании «Гордон и сыновья».

Как автор музыки и слов, получила два «Золотых граммофона» за песни в исполнении Ани Лорак «Забирай рай», а песня авторства Кати «Уходи по-английски» в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак получила в 2016 году «Лучший дуэт» года по версии «Премии Муз-ТВ».

Екатерина Гордон известна как борец с экстрасенсами. Гордон заявила, что её компания Saferoom окажет бесплатную юридическую поддержку всем пострадавшим от участников программы «Битва экстрасенсов» и заплатит миллион рублей любому экстрасенсу, который в её присутствии с первой попытки повторит на видеокамеру любой из трюков, показанных в телепрограмме (по материалам Wikipedia).

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 23:45
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