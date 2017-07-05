«Горячая линия» заработает к выборам 10 сентября в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 11:45

«Горячая линия» заработает к выборам 10 сентября в Алтайском крае

"Горячая линия" заработает к выборам 10 сентября в Алтайском крае

Там можно узнать любую информацию по выборам

Избирательная комиссия Алтайского края организовала работу «горячей линии» по выборам.

Телефон будет работать с 3 июля с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В день голосования, 10 сентября, круглосуточно.

Номер «горячей линии» избиркома — (3852) 36-30-62</strong>.

Любой избиратель Алтайского края может узнать по этому номеру адрес своего избирательного участка, условия голосования на дому, где будет размещена информация о кандидатах и другая информация по выборам.

10 сентября 2017 года в Алтайском крае пройдут многочисленные муниципальные выборы: будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также пройдет 9 референдумов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии