«Горячая линия» заработает к выборам 10 сентября в Алтайском крае

Там можно узнать любую информацию по выборам
Избирательная комиссия Алтайского края организовала работу «горячей линии» по выборам.
Телефон будет работать с 3 июля с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В день голосования, 10 сентября, круглосуточно.
Номер «горячей линии» избиркома — (3852) 36-30-62</strong>.
Любой избиратель Алтайского края может узнать по этому номеру адрес своего избирательного участка, условия голосования на дому, где будет размещена информация о кандидатах и другая информация по выборам.
10 сентября 2017 года в Алтайском крае пройдут многочисленные муниципальные выборы: будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также пройдет 9 референдумов.
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Комментарии
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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Екатерина
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Алексей
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Елена
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Александр
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