Госдеп «очень расстроился» из-за слов Кадырова о геях в Чечне
В Госдепартаменте напомнили, что Вашингтон призывает Москву провести расследование сообщений о преследованиях геев в ЧР
Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Хизер Науэрт заявила на брифинге, что в Вашингтоне расстроены и обеспокоены словами главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о гомосексуалистах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас», — заявила Науэрт, добавив, что Госдеп не раз выражал обеспокоенность обращением с представителями ЛГБТ в Чечне.
Представитель Госдепартамента напомнила, что Вашингтон призывает Москву провести расследование сообщений о преследовании геев в регионе, а также рассказала об обсуждении вопроса о соблюдении прав данной категории граждан «на высоком уровне».
Агентство напоминает, что ранее Кадыров во время интервью каналу HBO засмеялся в ответ на вопрос корреспондента о чеченских геях. Он также выразил недоумение тем, что его просят прокомментировать информацию о якобы происходивших в Чечне похищениях и пытках представителей ЛГБТ. Затем Кадыров заявил, что геев в Чеченской Республике нет, а также предложил забрать их в Канаду, если таковые все же имеются. «Хвала Аллаху, подальше от нас», — добавил он.
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