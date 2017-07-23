Госдеп «очень расстроился» из-за слов Кадырова о геях в Чечне

Александр
Автор: Александр Июль 23, 2017 21:45

Госдеп «очень расстроился» из-за слов Кадырова о геях в Чечне

Госдеп "очень расстроился" из-за слов Кадырова о геях в Чечне

В Госдепартаменте напомнили, что Вашингтон призывает Москву провести расследование сообщений о преследованиях геев в ЧР

Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Хизер Науэрт заявила на брифинге, что в Вашингтоне расстроены и обеспокоены словами главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о гомосексуалистах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас», — заявила Науэрт, добавив, что Госдеп не раз выражал обеспокоенность обращением с представителями ЛГБТ в Чечне.

Представитель Госдепартамента напомнила, что Вашингтон призывает Москву провести расследование сообщений о преследовании геев в регионе, а также рассказала об обсуждении вопроса о соблюдении прав данной категории граждан «на высоком уровне».

Агентство напоминает, что ранее Кадыров во время интервью каналу HBO засмеялся в ответ на вопрос корреспондента о чеченских геях. Он также выразил недоумение тем, что его просят прокомментировать информацию о якобы происходивших в Чечне похищениях и пытках представителей ЛГБТ. Затем Кадыров заявил, что геев в Чеченской Республике нет, а также предложил забрать их в Канаду, если таковые все же имеются. «Хвала Аллаху, подальше от нас», — добавил он.

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Александр
Автор: Александр Июль 23, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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