Госдума обретет новый совет по религии и межнациональным отношениям — СМИ

Новая структура будет работать при спикере нижней палаты федерального парламента Вячеславе Володине
Вопросами культуры, религии и межнациональных отношений в Госдуме займется специальный совет, который будет работать при председателе нижней палаты федерального парламента Вячеславе Володине.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на советника спикера Госдумы, представителя РПЦ Александра Щипкова, новая структура может быть учреждена уже на текущей неделе.
Совет, как ожидается, будет профилироваться на проблеме «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактике экстремизма в сфере культуры.
Кто войдет в данный совет, пока не ясно. Но это станет известно в ближайшее время.
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