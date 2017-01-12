Госдума в первом чтении приняла закон о декриминализации побоев

Согласно законопроекту, побои будут считаться административным правонарушением, если они были совершены в первый раз

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из списка уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, но только в тех случаях, когда такой проступок совершен в первый раз, сообщает ТАСС.

Закон, согласно которому преступления по некоторым статьям, в том числе побои, переводятся в разряд административных правонарушений, вступил в силу 4 июля прошлого года. Так, нанесенные не близким людям побои исключили из Уголовного кодекса, если данное правонарушение совершено в первый раз. Если оно повторяется в течение года, то переходит в разряд уголовных. При этом, если побои нанесены близким, то уголовная ответственность наступает и при первом случае совершения преступления.

Отмечается, что побоями считаются действия, которые причинили физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

РИА Новости добавляет, что депутаты от фракции КПРФ собираются ко второму чтению внести в законопроект поправки, которые сохраняют уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин и лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Этот закон вызвал споры о том, почему побои в отношении незнакомых являются административным нарушением, а в семье – уголовным преступлением. В итоге было решено изменить статью 116 УК РФ и исключить побои в отношении близких из числа преступлений. Но при этом лицо, которое повторно привлекается за нанесение побоев, получит уголовное наказание.

Один из авторов инициативы – сенатор Елена Мизулина отметила, что для возбуждения уголовного преследования по ст. 116 нужно лишь заявление потерпевшего, например ребенка, соседа или даже анонимного сообщения. По ее словам, опасность статьи заключается в том, с какой легкостью может возбуждаться дело, «когда ни медицинские справки, ни экспертизы не нужны». При этом, подчеркнула Мизулина, возбуждение дела позволяет ставить вопрос о лишении или ограничении родительских прав.

Замсекретаря Генсовета партии, депутат Ольга Баталина добавила, что слышала вопросы о том, не усугубит ли закон ситуацию с семейным насилием, и подчеркнула, что этого не произойдет. По ее словам, «двухэтапная ответственность достаточно серьезная». Депутат отметила, что она позволяет «профилактировать подобного рода правонарушения», а если человек продолжает совершать побои, то его привлекут к уголовной ответственности.