«Господин пожизненный президент»: яркие моменты пресс-конференций Путина

ИА «Амител» вспоминает самые яркие цитаты президента и интересные моменты с пресс-конференций Владимира Путина

22 декабря 2016 года состоится 12-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ожидается, что участие в ней примут более тысячи журналистов со всей России и зарубежья.

Первая пресс-конференция состоялась в 2001 году. Тогда в ней участвовали 500 журналистов. Было задано всего 22 вопроса. С каждым годом количество участников росло, время пресс-конференции увеличивалось. Рекорд был поставлен в 2008 году, в конце второго президентского срока Путина. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. Кстати, ни один из зарубежных лидеров никогда не организовывает подобные по масштабу встречи с прессой.

Путин славится остроумием. Его ответы на пресс-конференциях разлетаются на цитаты. ИА «Амител» вспоминает самые яркие цитаты президента и интересные моменты с пресс-конференций Владимира Путина.

2015 год «Я только сейчас понял, что тогда была белая полоса»

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 17 декабря 2015 года продолжалась три часа одиннадцать минут — почти столько же, сколько в 2014 году. Свои вопросы успели задать 32 журналиста.

На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1390 человек.

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В ответ на вопрос о состоянии экономики России Путин рассказал анекдот про белую и черную полосу: «Ты говорил, что у тебя тогда была черная полоса. – Я только сейчас понял, что она была белая». При этом президент обещал, что пик кризиса страной уже пройден.

О Турции: «Кто-то из турецкого руководства решил «лизнуть американцев в одно место». А в итоге поставил в неудобное положение всех…»

О русских военных в Сирии: «У нас проводятся масштабные учения. Тысячи людей задействованы. Мы просто часть этих средств направляем в Сирию — лучшего учения трудно себе представить. Поэтому мы там можем сколько угодно тренироваться без особого ущерба для бюджета».

2014 год «Дворцовых переворотов не будет»

Про международные отношения: «Нашего мишку всегда будут стремиться посадить на цепь. А если это произойдёт, то вырвут и зубы, и когти».

Про возможность переворота в России: «У нас нет дворцов, поэтому дворцовых переворотов не будет».

Про чиновников: «В моём ближайшем окружении нет чиновников. И, я надеюсь, никогда не будет».

Про Саакашвили и Запад: «Саакашвили гоняют, как вшивого по бане».

2013 год «Господин пожизненный президент»

«Господин пожизненный президент Российской Федерации» – именно так обратилась к Путину журналистка Мария Соловьенко из Владивостока. Однако после этого вступления был задан очень серьезный вопрос о простаивающем оборудовании, которое необходимо для лечения и диагностики онкобольных детей.

Откровения журналистки из газеты «Собеседник»: «У меня после встречи с вами наладилась личная жизнь… Я вышла замуж. Не за вас, правда… Я вас люблю платонически, Владимир Владимирович…»

Из заявлений Путина:

Про цену на газ и Украину: «Если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить, вести себя как независимая страна и действовать по общепринятым в европейской практике и в мировой практике нормам».

Про зарплаты: «Что касается меня и председателя правительства, нам хватает».

Про Обаму и Сноудена: «Как я отношусь к Обаме после разоблачений Сноудена? Я ему завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет».

Про Pussy Riot: «Мне их жалко не за то, что они оказались в местах лишения свободы, хотя ничего хорошего в этом нет. Мне жалко было, что они дошли до такого состояния, что начали такой эпатаж – на мой взгляд, унижающий достоинство женщин».

2012 год «Спасибо, Вова!»

rutube.ru

Это была первая большая пресс-конференция Путина после четырехлетнего перерыва, когда он занимал должность премьер-министра России. Она длилась 4 часа 33 минуты. В конце пресс-конференции президент заметил, что «пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить, ее можно только прекратить».

Именно здесь прозвучало знаменитое «Садись, Маша» и «Спасибо, Вова». Мария Соловьенко из газеты «Народное вече» задала вопрос об Анатолии Сердюкове.

— У вас ведь миллиарды уворовали, знаете?

— Не знаю. Вас как зовут?

— Мария.

— Садись, Маша», – ответил Путин.

На что Соловьенко парировала в том же духе: «Спасибо, Вова!»

2008 год «Раб на галерах»

Это была самая долгая пресс-конференция Путина. За 4 часа 40 минут он ответил на 80 вопросов. Президент много шутил, его тон поддерживали и корреспонденты. «Несравненный Владимир Владимирович!» – под смех зала обратилась жительница Владивостока к главе государства.

Про два президентских срока: «Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах».

Про свои богатства: «Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции».

2007 год «Я не правлю, я просто работаю»

О способе управления страной: «Я не правлю, я просто работаю».

Про информированность: «Информация, которой располагаю, очень близка к истине».

Про уход с поста президента: «Чего вы меня раньше времени выпихиваете, я и сам уйду».

Про собаку Кони: «Плохое настроение бывает, как у каждого человека. Я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы».

2006 год «О жирных котах»

Об удовлетворенности: «Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти находится».

О месте России в «восьмерке» и встрече «жирных котов»: «Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. «Никто не хочет, чтобы «восьмерка» превратилась в сборище жирных котов».

2004 год «Президент должен проводить отпуск в собственной стране»

О привычке российского народа и реформах: «Все привыкли ждать решения от начальника».

О статусе президента: «Президент в России – не только гарант Конституции, но и лицо, стабилизирующее политическую обстановку».

«Президент должен быть беспартийным».

«Президент России должен проводить отпуск в собственной стране, у нас не все имеют возможность выезжать за границу, хотя, может, это изменится».

2003 год «Сами горбатились и меня заставляли»

О дачном труде: «У меня родители в свое время активно работали на одном из подобных участков, сами там «горбатились» с утра до ночи и меня заставляли».

О патриотизме и капитале: «Капитал как таковой – он по сути своей не патриотичен. Капитал всегда перетекает туда, где созданы наилучшие условия для его применения».

«В России может быть только один глава государства, один председатель федерального правительства и одна столица – это Москва».

О стабильности России в прошлые века: «Все мои родственники начиная с XVII века жили в Тверской губернии, в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же церковь. Такова была стабильность российского общества».

2002 год «ЖКХ – слопают в два раза больше»

О ЖКХ: «Миллиарды рублей направляются предприятиям ЖКХ. Они слопают еще в два раза больше, только давай: лопатой наваливай, мешками носи им деньги – они все будут также поглощать их, а качество улучшаться не будет. Вот поэтому нужно создавать рыночную среду и дотировать население напрямую».

О многонациональности: «Мы должны сделать так, чтобы любой представитель самой маленькой национальности чувствовал себя в России комфортно, как дома, и сказал бы: это моя страна, это мой дом, и мой дом – моя крепость».

2001 год «О захоронении Ленина»

Самая первая пресс-конференция Владимира Путина. Поводом послужило огромное количество заявок на интервью с новым и пока малоизученным президентом страны. На пресс-конференцию пришли 500 журналистов. Встреча продлилась 1,5 часа. Было задано 22 вопроса.

О захоронении Ленина: «Захоронение Ленина будет означать, что они (поколения, жившие в годы СССР. – Прим. ред.) поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря».

Впервые опубликовано 11.12.2016. Дополнено 21.12.2016